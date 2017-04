D’autres affaissements de terrain pourraient survenir à Rawdon dans les 48 prochaines heures, ont prévenu mardi les autorités municipales, à la suite d’un affaissement majeur qui s’est produit plus tôt en matinée sur la rue principale de cette municipalité de la région de Lanaudière.

Le maire de Rawdon, Bruno Guilbault, et son directeur général, François Dauphin, ont fait le point cet après-midi après qu’une importante portion de la rue Queen s’est affaissée, rendant la circulation impossible. Ils ont esquissé les grandes lignes de leur «plan de match» établi plus tôt dans la journée avec les intervenants des Travaux publics, des services incendie et de la Sécurité civile.

«Au cours des 48 prochaines heures, on s’attend à avoir encore de l’affaissement parce que les pentes sont trop raides, a indiqué M. Dauphin. Ce que vous voyez là, ça va grossir, c’est sûr.»

Selon le DG, la crevasse atteint 60 pieds de profondeur et les travaux nécessaires pour remettre la route en état de rouler pourraient durer «de 0 à 3 mois».

«À l’heure actuelle, l’objectif consiste à stabiliser nos trois services: celui d’égout pluvial, sanitaire et d’aqueducs et d’égouts», a-t-il précisé, en faisant remarquer qu’au niveau du sanitaire, le réseau se déverse dans l’environnement, ce qui est «notre principale préoccupation en ce moment».

La tâche principale sera d’arrêter cet écoulement d’ici à jeudi, a souligné M. Dauphin. Et la pluie prévue d’ici à demain, qui s’ajoutera aux 145 millimètres reçus depuis janvier, ne fera rien non plus pour améliorer la situation.

Pour faire face à une éventuelle aggravation, la Ville «a demandé aux différents services publics de terminer leurs services, de couper».

Les employés du ministère des Transports du Québec (MTQ) fourniront leur expertise pour déterminer la cause réelle de l’incident.

Pour le moment, l’administration municipale n’a aucune idée de la facture qu’aura à assumer la Ville de Rawdon.