Certains propriétaires du Galaxy S8 voient rouge

Le géant de l’électronique coréen Samsung, a fait l’annonce lundi d’une mise à jour logicielle pour les propriétaires du tout nouveau téléphone intelligent Galaxy S8, lancé en mars dernier.

Certains des clients de Samsung voient rouge, littéralement. Selon plusieurs informations circulant sur les réseaux sociaux, les écrans de certains appareils Galaxy S8 afficheraient une teinte rouge désagréable.

L’entreprise avait affirmé d’emblée que la teinte rouge dans les écrans était causée par un mauvais ajustement des couleurs par les utilisateurs. Toutefois, devant la colère des consommateurs et la multiplication des cas, Samsung a offert une mise à jour logicielle, rapporte CNN.

«Samsung (...) a décidé de sortir une mise à jour de logiciel cette semaine, qui fournira aux consommateurs la possibilité d'ajuster les couleurs à leur convenance», a indiqué la multinationale par voie de communiqué.

Cette mise à jour logicielle offrirait une palette plus large de couleurs, ce qui devrait régler le problème, assure Samsung.

Des critiques favorables

Selon certains critiques spécialisés en technologie, le design du Galaxy S8 serait l’un des «meilleurs au monde». L’appareil qui résiste à l’eau est muni d’un écran de 5,8 pouces.

Cet écran, pourvu de la technologie OLED (diode électroluminescente organique) permet d’avoir des meilleures couleurs et des images plus claires que d’autres appareils sur le marché. En comparaison, l’écran de l’iPhone fonctionne encore avec la technologie LCD (l'écran à cristaux liquides), dont la résolution est moins bonne.

Au niveau de la prise en main, le S8 serait plus facile à tenir et à manipuler, donc plus ergonomique que d’autres téléphones, selon la critique de TechInsider. Il se glisse également plus facilement dans la poche d’un vêtement que l’iPhone 7 Plus.

Avec la sortie du S8, Samsung souhaite faire oublier le fiasco du Note 7, la «phablette» qui explosait et prenait feu. L’affaire avait coûté des milliards de dollars en bénéfices à l’entreprise, et avait grandement entaché sa réputation.