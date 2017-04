Des classiques contemporains au Théâtre du Rideau Vert

Rancœur, amertume, mélancolie, amours passionnées, amitiés trahies; les prochaines pièces de la saison du Théâtre du Rideau Vert s’intéresseront à la richesse et la complexité des rapports humains.

Mettant en vedette Marc Messier et Éric Bruneau, «La mort d’un commis voyageur» lancera, en octobre, la saison 2017-2018.

«C’est une pièce que j’avais vue à l’époque avec Jean Duceppe. Le grand Jean Duceppe! Mais là, de la revoir avec Marc Messier c’est une idée que je trouve extraordinaire», lance Denise Filiatrault, directrice artistique.

Serge Denoncourt se chargera de la traduction et de la mise en scène. Le triangle amoureux formé de Julie Le Breton, François Létourneau et Steve Plante viendra clore l’offre proposée par la directrice artistique Denise Filiatrault en mai et juin 2018 avec «Trahison».

Entre les deux œuvres, il y aura la présentation du bilan humoristique «2017 revue et corrigée» sous la direction de René Simard, celle de l’histoire dramatique «L’homme éléphant» avec Benoît McGinnis en tête d’affiche, ainsi que le dévoilement des amours tumultueuses de la comédie romantique «Impromptu» avec Myriam LeBlanc et Maxim Gaudette.

