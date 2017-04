Droits compensatoires: «injustifiables et déraisonnables» dit Québec

Le gouvernement du Québec a réagi à l'imposition des droits compensatoires par les États-Unis sur le bois d’œuvre canadien en assurant aux entreprises québécoises qu’elles seraient soutenues.

«Nous voulons rassurer les 60 000 travailleurs et toute l’industrie», a déclaré en point de presse la ministre de l’Économie, Dominique Anglade. Le gouvernement offrira à l’instar du fédéral des garanties de prêts aux entreprises touchées. Québec appuie également la décision d’Ottawa d’aller se battre devant les tribunaux.

«Nous avions dit que nous serions prêts pour appuyer nos entreprises dès le jour un, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je peux vous confirmer que le gouvernement du Québec continuera de défendre l'industrie forestière devant les instances américaines et internationales, et fera pression pour que le gouvernement fédéral participe également au soutien du secteur forestier québécois. Nous devons faire front commun pour défendre les intérêts du Québec. Nous qualifions la décision du Département du commerce américain d'injustifiable et de déraisonnable. L'industrie du bois d'œuvre résineux est un secteur majeur de notre économie, et le Québec doit préserver sa compétitivité», a ajouté Dominique Anglade.

«Jamais le Québec n’a perdu de litige devant les tribunaux» en ce qui a trait au bois d’œuvre, a assuré la ministre de l'Économie.

Par ailleurs, Québec appuie la poursuite des négociations avec les États-Unis, afin d’en arriver à une entente rapidement.

Le négociateur du Québec dans le dossier du bois d’œuvre, Raymond Chrétien, a jugé qu’une entente était tout à fait possible, et peut-être rapidement. «Trump est un dealmaker», a commenté l’ex-ambassadeur.

Le Département du commerce américain (DOC) vient de confirmer une surtaxe de 12,82 % pour Produits forestiers Résolu, entrant en vigueur dès le 28 avril 2017, et de 19,88 % pour les autres entreprises québécoises, avec effet rétroactif à la fin du mois de janvier 2017.