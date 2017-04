La Clef de Sol fermera ses portes à Québec

Après 46 ans d’existence, l’entreprise la Clef de Sol fermera bientôt ses portes à Québec.

Les propriétaires du commerce, ainsi que d’Atelier Électronique 2000 situé au même endroit, ont annoncé qu’ils prenaient leur retraite, mardi.

«[...] ayant atteint mes 70 ans, moi Bertrand Bergeron, propriétaire de La Clef de Sol Inc. et Mme Nicole Bernard, propriétaire d'Atelier Électronique 2000 Inc. prenons notre retraite de nos deux magasins», peut-on lire dans le communiqué envoyé aux médias.

L’entreprise spécialisée dans le domaine de l’électronique de la rue Bouvier fermera définitivement ses portes le 20 juin prochain.