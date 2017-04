L'enquête de l'UPAC devait être terminée avant Noël

La police envisageait faire des arrestations à l'automne 2016 dans son enquête sur le financement illégal au Parti libéral du Québec, au cours de laquelle elle a notamment surveillé de près l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ex-argentier du Parti libéral Marc Bibeau, comme l’a révélé notre Bureau d’enquête.

Selon nos informations, les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) ont produit un échéancier du projet d’enquête à la fin 2015. Cet échéancier prévoyait six grandes périodes d’enquête en commençant par la «rencontre de témoins», de septembre 2015 à mars 2016, jusqu’à «l’arrestation et la judiciarisation», de septembre à décembre 2016 (voir encadré).

Au moment de confectionner ce calendrier, ils avaient déjà rencontré des dizaines de témoins et prévoyaient soumettre à l'été 2016 leur dossier pour analyse aux procureurs du Bureau de la lutte à la corruption et à la malversation (BLCM). Ce Bureau est rattaché au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), l'organisme responsable de déposer des accusations devant les tribunaux.

Il est impossible de savoir si à ce moment, les enquêteurs voulaient demander des accusations contre Jean Charest, Marc Bibeau, ou toute autre personne visé par la question du financement politique. Nos sources indiquent que l'enquête baptisée Mâchurer ciblait une trentaine de personnes au total.

Que s'est-il passé depuis? Lundi, dans un communiqué, le Commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, a affirmé que l'enquête se poursuivait toujours.

«Elle sera soumise au DPCP lorsque tous les éléments de preuves seront amassés et analysés, et que l’enquête sera entièrement complétée», a-t-il laissé savoir.

Dossier étoffé

Nous avons appris que les enquêteurs ont amassé une quantité d'informations inouïe depuis 2014, alors qu'ils tentent de mettre au jour ce qu'ils considèrent comme des «infractions au Code criminel en matière de corruption et d'abus de confiance».

Surveillance physique, interception de passage aux douanes, perquisitions, multiples interrogatoires; les policiers n'ont pas ménagé leurs efforts, selon nos sources.

Ils ont même obtenu des relevés bancaires, des copies d’agendas et épluché des milliers de courriels, a-t-on pu apprendre.

Rappelons que notre Bureau d'enquête révélait lundi que les noms de Marc Bibeau, Jean Charest ainsi que de Violette Trépanier, celle qui dirigeait officiellement le financement du PLQ, se retrouve dans l'organigramme du «financement politique illégal» dessiné par l'UPAC.

L'un des témoins de la police, l'ex-délégué général du Québec à New York Bruno Fortier, a expliqué à la police que messieurs Charest et Bibeau étaient de très bons amis.