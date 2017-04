Les motocyclistes auraient aimé avoir un avertissement

Marie-Geneviève Ricard a eu toute une surprise la fin de semaine dernière. Alors qu'elle se baladait avec sa famille en moto sur la rue des Forges elle a été interceptée par les policiers.

«Comme d'habitude, on décide d'aller faire un tour sur la rue du fleuve pour aller admirer les bateaux avec mon garçon et puis on s'est fait arrêter assez rapidement à la lumière», raconte-t-elle.

Elle a d'ailleurs l'intention de contester sa contravention de 169$ pour avoir circulé dans cette section nouvellement interdite aux motocyclistes.

«On sent qu'on a l'appui des motocyclistes et des non-motocyclistes», ajoute Mme Ricard.

Ce que les amateurs de moto déplorent c'est de ne pas avoir été averti de cette modification.

«Des avertissements, ce serait plus logique que directement des tickets. C'est un peu taper sur la tête des motocyclistes», explique Alain Parent, directeur de Motos Thibault.

Ils trouvent aussi que la Ville ne frappe pas nécessairement sur le bon clou.

«Cette règlementation ne va pas toucher la source réelle du problème. Ce n'est pas moi qui fais du bruit avec ma moto», poursuit la motocycliste.

À la SDC on tient à préciser que les motocyclistes sont toujours les bienvenus.

«On est content de les avoir il y a des stationnements juste pour eux, mais c'est certain qu'il y a eu des plaintes et de toute façon ce n'est qu'un petit bout de la rue qui n'est pas accessible», répond le président de la Société de développement commercial du centre-ville, Patrick Dupuis.

Marie-Geneviève Ricard souhaite que la Ville revienne sur sa décision. Elle croit qu'éventuellement ça pourrait décourager certains touristes et les faire fuir du centre-ville.