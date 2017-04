Les piscines et les retards de paiement dans le collimateur du BIG

Le Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG) s’attaque à des dépassements de coûts anormaux entourant des piscines municipales ainsi qu’aux impacts des retards de paiement de la Ville envers ses fournisseurs.

Dans une entrevue accordée mardi au journal «24 Heures», l’inspecteur général, Me Denis Gallant, explique avoir reçu plusieurs plaintes provenant de différentes sources concernant des dépassements de coûts «troublants» dans la conception de plan et devis, la construction et la gestion des piscines municipales à Montréal.

Ces dénonciations font actuellement l’objet d’une enquête de la part de son équipe.

Retard de paiement

L’inspecteur général a également reçu plusieurs témoignages de différents entrepreneurs voulant qu’«à Montréal, ça prend énormément de temps, contrairement à ailleurs, pour se faire payer», et compte se pencher sur cette question cette année.

«Les petites entreprises nous disent qu’elles ne soumissionnent plus à Montréal parce qu’elles n’ont pas les reins assez solides pour se permettre d’être payées trop tard, a indiqué Me Gallant. C’est troublant, si on veut une ouverture du marché, mais qu’on se retrouve face à ce danger de se retrouver qu’avec de grosses entreprises soumissionnaires.»

Des entreprises gonfleraient les prix de 15% pour contrer les effets du retard de paiement à la Ville, selon les témoignages reçus jusqu’à maintenant par le BIG.

«Est-ce que la machine est trop lourde? Est-ce la façon de faire qu’il faudrait revoir», s'est questionné Denis Gallant.

Toilettes autonettoyantes

Le BIG s’intéresse également au contrat de 12 toilettes autonettoyantes pour 3 millions $ dans l’arrondissement de Ville-Marie. Me Gallant confirme avoir reçu des dénonciations sur ce dossier et se refuse à tout commentaire supplémentaire puisque le contrat «pourrait faire l’objet d’un prochain rapport».

La firme Atmosphäre était la seule entreprise à avoir soumissionné à l'appel d'offres de Montréal pour construire ces 12 toilettes. Notre Bureau d’enquête avait révélé que cette firme était une filiale d’Imagineo, dont l’un des dirigeants a déjà versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats publics et produit des fausses factures.

Le 24 Heures a été informé que la firme Urban Blu, une entreprise spécialisée en toilettes autonettoyantes, a été rencontrée par le BIG. La firme avait décidé de ne pas participer à l'appel d'offres parce qu'elle estimait que les exigences de la Ville étaient beaucoup trop élevées et mal ficelées.