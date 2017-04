Les producteurs de l’Estrie ne cachent pas leurs inquiétudes

Baisse des prix, pertes d'emplois... les inquiétudes sont nombreuses en Estrie après l'imposition de tarifs douaniers sur le bois d'œuvre. Les producteurs de la région espèrent encore pouvoir être exemptés parce que les terres y sont majoritairement privées.

La scierie Fontaine de Woburn, comme toutes celles du Québec, devra désormais payer un droit compensateur de 20% sur toutes ses exportations de bois d'œuvre à destination des États-Unis.

«Au moment où on va passer la frontière, pour une valeur de 1000 $, on va laisser 200 $ à la frontière immédiatement. Il va falloir le débourser», a expliqué Nicolas Fontaine, président de Fontaine inc.

L'inquiétude est palpable face à cette mesure protectionniste. Les Américains estiment que les droits de coupe sur les terres publiques sont offerts à des prix dérisoires par le gouvernement fédéral.

En Estrie, contrairement au reste du Québec, presque 100% des terres exploitées sont privées. Les producteurs forestiers espèrent donc, pour cette raison, être exemptés du droit compensateur.

«C'est ce qu'on va viser, et c'est ça qu'on a obtenu les quatre dernières fois. Justement parce que les Américains, leurs allégations, c'est que les subventions sont faites par le biais des droits de coupe qui sont plus bas que le marché. Mais comme ce n'est pas le cas des entreprises ici, et des entreprises frontalières, on va viser l'exclusion», a raconté M. Fontaine.

«Même s'ils s'approvisionnent à 100% dans des terres privées, ça, c'est le genre de dossier qu'on va négocier dans les prochains mois», a expliqué André Roy, président du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec.

L'industrie forestière demeure sur ses gardes et pourrait subir des conséquences importantes.

«Donc, s’il y a un ralentissement, c'est moins de profit pour nos usines, probablement qu'on va avoir moins de travailleurs, nos prix risquent de baisser aussi. On va être optimiste là-dedans et on va espérer un règlement le plus vite possible», a dit M. Roy.

Les producteurs forestiers de l’Estrie ne souhaitent pas d'intervention immédiate du gouvernement fédéral, de peur que ça joue en leur défaveur.

«On ne souhaite pas que le gouvernement mette des programmes en place ou pour aider l'industrie parce que ça va être encore perçu par les Américains comme des subventions et ça va nous nuire dans le dossier des exclusions sur lequel on travaille présentement», a indiqué M. Fontaine.