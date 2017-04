Melissa Etheridge, King Crimson et Feist en salle

La rockeuse Melissa Etheridge, le groupe King Crimson et l’auteure-compositrice-interprète Feist s’ajoutent à la longue liste d’artistes en vedette de la programmation en salle de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) dévoilée mardi.

Tout comme le célèbre Américain Bob Dylan et la formation québécoise UZEB (qui mettra fin à une absence de 25 ans), déjà annoncés, ils offriront un spectacle dans l’une des 11 salles de la métropole, entre le 28 juin et le 8 juillet. Durant les 11 jours du FIJM, 150 concerts seront offerts grâce à la participation de représentants de 17 pays.

La prestation de Melissa Etheridge s’inscrira dans le cadre d’un programme double partagé avec la chanteuse soul Joss Stone.

Des voix entendues

L’événement marquera le retour de moult visages bien connu des amateurs de musique, qu’on pense aux Gipsy Kings, dont la venue affiche déjà presque complet, ou encore au trompettiste Arturo Sandoval.

Certains artistes en profiteront quant à eux pour proposer plus d’une prestation. Ce sera le cas de Pink Martini et Charlotte Cardin.

Habitué du festival, l'ensemble américain prendra possession de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts pour deux rendez-vous, le 8 juillet. En raison d’une forte demande, la finaliste de la première saison de «La Voix» foulera quant à elle la scène du Métropolis trois soirs, du 30 juin au 2 juillet.

Gabrielle Shonk , une autre candidate de «La Voix», viendra présenter les compositions de son premier opus les 5 et 6 juillet au Savoy du Métropolis.

Bowie et McCartney

Qualifié de «Sinatra des temps modernes», le chanteur et guitariste John Pizzarelli s’emparera notamment des œuvres de Frank Sinatra et Paul McCartney grâce à une série de trois concerts au Gesù, du 3 au 5 juillet. Son épouse Jessica Molaskey et Catherine Russell viendront l’appuyer pour faire revivre Joni Mitchell et Billie Holiday.

Les admirateurs du défunt David Bowie pourront quant à eux se rabattre sur le spectacle de Donny McCaslin qui a collaboré à l’album «Blackstar». Le 30 juin au Gesù, le saxophoniste américain viendra présenter les compositions de son plus récent disque, «Beyond Now», dédié au regretté chanteur.

Bobby Bazini, The Strumbellas, Serena Ryder, Imany, Joey Bada$$, The Barr Brothers et Daniel Clarke Bouchard, pianiste de 15 ans protégé d’Olivier Jones, ont aussi accepté l’invitation des organisateurs du FIJM.

La mise en vente générale des billets pour tous les spectacles s’amorcera vendredi à midi.