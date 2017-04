Montréal ira en appel dans l’affaire BIXI

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a annoncé qu’il porterait en appel la décision de la Cour supérieure condamnant la Ville de Montréal de verser 16 millions $ au syndic de la faillite de la Société de vélo en libre-service (SVLS).

«J’annonce l’intention de mon administration d’en appeler du jugement Cour supérieure dans le dossier de Bixi (SVLS) GDD suivra sem.prochaine», a-t-il tweeté en matinée mardi.

Cet appel contestera la décision du juge Martin Castonguay de la semaine dernière. Le juge de la Cour supérieure soutenait qu’il était hors du pouvoir de Montréal d’accorder un prêt à la SVLS puisque la Loi sur l’interdiction de subventions municipales interdit le financement d’activités commerciales.

Rappelons que les créanciers la SVLS avaient poursuit la Ville de Montréal pour 37 millions $, montant du prêt accordé par Montréal en 2011 à la suite de la faillite de l’entreprise.

À cette époque, la SVLS qui assurait le service BIXI sur l’île de Montréal a vécu de grandes difficultés financières amenant l’organisation à la faillite. Pour soutenir le projet de vélo libre-service, la Ville de Montréal a soutenu l’entreprise et, en 2014, confiait la gestion du système de vélo partage à BIXI Montréal, un organisme à but non lucratif.