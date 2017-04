Obésité: des coûts de plus en plus élevés

Les gouvernements ne font pas assez pour lutter contre l'obésité au Canada, croient de nombreux médecins et chercheurs qui sont réunis en congrès en Alberta. Ils réclament aussi que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique.

De plus en plus de Canadiens de tous les âges souffrent d'obésité. Quelque 1,5 million de personnes sont touchées de façon sévère.

Les coûts de santé oscillent entre 4,6 et 7,1 milliards de dollars par année et pourtant, dit le Réseau canadien en obésité, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ne reconnaissent pas l'obésité comme une maladie chronique au même titre que le diabète, le cancer, les maladies du coeur, alors que l'Organisation mondiale de la santé l'a fait.

Selon l'endocrinologue et professeur, le Dr Dominique Garrel, on ne semble pas prendre cela au sérieux.

«Un médecin qui dit à un patient de perdre du poids, c'est comme un pneumologue qui dirait à une patiente atteinte d'asthme de mieux respirer», dit-il avec humour.

Benoît Hurtel sait que perdre beaucoup de poids, ça ne se fait pas facilement. Sur ses photos, il ne se ressemble plus. Il a subi deux chirurgies bariatriques.

«On m'a enlevé 80% de l'estomac, raconte-t-il. Je suis passé de 540 à 280 livres et après la chirurgie esthétique à venir j'aurai encore perdu entre 20 à 25 livres de peau.»

Mais la chirurgie bariatrique n'est pas accessible partout. Au Canada, il y a 113 chirurgiens qui pratiquent ce genre d'intervention dans neuf provinces. Seul 1 adulte sur 183 qui en a besoin y a accès au pays. Au Québec c'est 1 sur 168.

Benoit Hurtel complète un doctorat sur la question et affirme qu'il y a un manque flagrant de soutien en santé mentale avant et après la chirurgie bariatrique.

« Quatre à cinq ans après après la chirurgie, jusqu'à 80% des patients reprennent leur poids initial et même plus, dit-il. Il faudrait des équipes médicales pour les suivre et les aider. Ce n'est pas seulement le travail d'un chirurgien!»

Cela se fait en Angleterre. Les patients obèses qui en ont besoin sont suivis de près.

«Le taux de réussite est de près de 30 %, affirme le Dr Garrel. Cela paraît peu, mais en revanche ceux et celles qui tentent de perdre par eux-mêmes 10% de leur poids et de ne pas le reprendre ont une chance sur 100 de réussir.»

L'obésité entraîne un autre problème majeur qui touche 8% de la population.

« 75% des coûts de l'obésité pour la société sont reliés au diabète», ajoute-t-il.

La ministre québécoise déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie entend le message.

« Nous allons présenter un plan d'action sur l'obésité cette année, déclare Lucie Charlebois. Cet aspect-là sera touché que ce soit par l'alimentation ou l'activité physique.»

Mais les spécialistes de l'obésité attendent plus que cela.