Philippe Couillard dissocie son gouvernement de l’ère Charest

Malgré l’enquête en cours de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur Jean Charest et Marc Bibeau, le premier ministre Philippe Couillard assure que les pratiques de son gouvernement sont «irréprochables».

Scandalisés, les trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont demandé mardi à Philippe Couillard de rendre des comptes, après que notre Bureau d’enquête eut révélé, documents à l’appui, que l’ancien premier ministre Jean Charest et l’ex-grand argentier libéral Marc Bibeau sont sous le coup d’une enquête.

«Je ne vois pas l'utilité de pousser cette discussion plus loin, les autorités en prendront acte», a pesté en chambre le premier ministre lorsqu'interpellé par son rival péquiste Jean-François Lisée.

«Depuis mon accession à la direction du parti (2013), depuis que je suis premier ministre du Québec (2014), on n'est pas capable de montrer un seul cas, un seul cas autre qu'une pratique irréprochable de l'administration publique», a fait valoir M. Couillard.

«Je ne veux pas décourager mon collègue qui fait tous les efforts possibles, (mais) il ne m'attirera pas dans le passé», a prévenu le chef libéral.

Coiteux préoccupé

Premier à réagir, alors que la plupart des membres du caucus libéral s’en tenaient au mot d’ordre qui était de se taire, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, s’est inquiété de la quantité de documents confidentiels dévoilés par notre Bureau d’enquête.

Un enquêteur aurait-il pu aller à l’encontre de son serment en coulant de tels documents? «Ce qui me préoccupe le plus, comme ministre de la Sécurité publique, c’est que ça peut contaminer une preuve éventuelle. Ça peut faire en sorte qu’on ne puisse pas ultimement aller jusqu’au bout d’une affaire en justice. [...] Je suis certain que M. Lafrenière a les mêmes préoccupations.»

Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys et ex-policier Robert Poëti a partagé la même inquiétude. «L’intégrité de l’enquête, c’est important. [...] De mon histoire policière, c’est[-à-dire] 28 ans, je n’ai jamais vu autant de documents sortis médiatiquement.»

Comme de fait, le commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, a annoncé en fin d’après-midi qu’une enquête interne était déclenchée afin d'identifier l'origine de la transmission des documents.

«Personne n’est au-dessus des lois»

Le ministre Coiteux a toutefois assuré que l’UPAC dispose de toute l’indépendance nécessaire pour mener ses enquêtes.

Le Québec n’étant pas le «Far West» ni une «république de bananes», «personne n’est au-dessus des lois», a-t-il répété.

«Même les personnes qui ont occupé les plus hautes fonctions de l’État peuvent faire l’objet d’enquêtes de l’UPAC», a souligné M. Coiteux.