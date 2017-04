Québec accorde 286 M$ à l’industrie touristique

La ministre du Tourisme Julie Boulet a annoncé que Québec accordait 286 millions de dollars à l’industrie touristique. Selon l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, il s’agit d’un levier financier historique.

En 2016, Montréal a accueilli plus de 10 millions de touristes. Ce fut aussi une année exceptionnelle pour le tourisme dans l’ensemble du Québec. Avec ce nouveau financement, on peut espérer que 2017 s’annonce aussi bien.

L’industrie touristique se concentre principalement sur les marchés habituels comme l’Ontario, les États-Unis et l’Europe, mais cherche aussi à attirer des touristes chinois. Le but serait de tripler le nombre de visiteurs chinois en trois ans grâce aux nouvelles liaisons aériennes directes, par exemple entre Montréal et Shanghai.

Avec ces 286 millions, Québec compte augmenter les subventions, améliorer les programmes existants, autant pour les grands événements comme le jazz ou le festival d’été de Québec, que pour aider les activités dans les régions éloignées.

Une équipe sera aussi mise sur pied au ministère pour accompagner les gens qui ont des idées et les aider à obtenir des subventions.

«Je ne veux pas que cet argent là reste dans les tiroirs, je veux qu’on investisse, que les projets voient le jour, qu’ils prennent forme. Alors il faut qu’on soit facilitant en mode solution», souligne la ministre Julie Boulet.

Il faut rappeler que c’est un secteur très important : au Québec , près d’un emploi sur trois dépend du tourisme.