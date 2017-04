Révélations de notre Bureau d’enquête: «C’est très très gros»

Les révélations de notre Bureau d’enquête concernant l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest et l'ex-grand argentier du Parti libéral du Québec Marc Bibeau ont provoqué une onde de choc dans le milieu politique.

«C’est très très gros», lance d’entrée de jeu Bernard Drainville, à l’émission «La Joute», à LCN.

Selon notre enquête, l’UPAC a scruté les allées et venues de MM. Charest et Bibeau jusqu’en 2016. Plusieurs élus se sont dits très préoccupés par les conséquences d’une telle fuite sur l’enquête visant celui qui a été premier ministre du Québec de 2003 à 2012.

«Bibeau, ça fait longtemps qu’on sait qu’il est sous enquête par l’UPAC, précise Bernard Drainville. Je vous rappelle qu’il a été entendu par la Commission Charbonneau, mais à huis clos. (La Commission) a ensuite décidé de ne pas l’asseoir dans une séance publique parce que la séance à huis clos n’avait rien donné. Qu’il n’y avait pas d’information qui pouvait justifier qu’on l’appelle et qu’on le fasse témoigner devant les caméras.»

L’ancien député péquiste souligne aussi qu’il n’est pas inhabituel de voir des policiers qui décident de «faire couler leur insatisfaction et leur frustration par rapport au DPCP (le Directeur des poursuites criminelles et pénales)».

Ce genre de coulage, fait-il remarquer, s’était déjà vu pas plus tard qu’en 2015, alors que des enquêteurs de l’UPAC étaient cités sous le couvert de l’anonymat. «Tout est ficelé, disaient alors (ces enquêteurs). Le rapport d’enquête est déposé sur le bureau du DPCP et il ne se passe rien. Ils attendent la décision sur le dépôt ou non d’accusation et cette décision ne vient pas», mentionne-t-il.

Enquête interne

De son côté, l’UPAC a fait savoir cet après-midi qu’elle déclenchait une enquête interne pour faire la lumière sur la fuite ayant mené aux révélations-chocs de notre Bureau d’enquête.

Selon Mario Dumont, jouteur invité, le commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, se retrouvera littéralement sous les feux de la rampe, la semaine prochaine à l’Assemblée nationale, alors qu’il viendra faire sa présentation annuelle devant les élus. Il n’y a rien d’étonnant, dans ce contexte, que le patron de l’UPAC ait décidé de mener une enquête interne. Sa marge de manœuvre sera très mince.

«Pour lui, les questions viendront sur deux fronts. Du côté de l’opposition, on va lui demander: "faites-vous votre enquête comme il le faut, allez-vous assez loin, est-ce que vous protégez le Parti libéral". Et du côté libéral, on va le prendre exactement à l’inverse en lui disant : "quelle sorte d’organisation de broche à foin vous êtes, vos propres officiers trahissent leur serment, coulent les documents, donnent ça aux journalistes.»

L’UPAC a précisé par voie de communiqué que l’enquête criminelle Mâchurer se poursuivait. Il s’agit donc d’une enquête policière, qui n’est pas rendue à l’étape du dépôt aux avocats du Ministère public.

Ce qui amène la «question légitime» suivante de Bernard Drainville: «Si l’enquête n’est toujours pas terminée, comme l’indique son directeur, est-il possible que cette surveillance policière se poursuive jusqu’à aujourd’hui?»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus