Rien de surprenant pour l'industrie du remorquage

Des compagnies de remorquage ne sont nullement surprises des conclusions du Bureau de l'inspecteur général (BIG) selon lesquelles leur industrie est infiltrée par le crime organisé.

Depuis 20 ans, celui-ci contrôlerait l'industrie du remorquage à Montréal. L'Association du dépannage du Québec talonne les élus depuis toutes ces années.

«Depuis 1998 que j'ai des écrits ici et des interventions qui ont été faites auprès de la Ville, des élus à l'époque», rappelle son PDG, Réjean Breton.

La situation se serait envenimée depuis un an et demi, alors que la Ville a cessé d'octroyer des contrats exclusifs aux compagnies. C'est donc un bar ouvert qui tourne à la violence et l'intimidation.

«C'est-à-dire que pour pouvoir opérer dans un secteur, ils doivent absolument donner un montant d'argent au crime organisé», explique l’Inspecteur général de la Ville de Montréal, Denis Gallant.

La compagnie Remorquage Top Speed a la réputation d'en mener large et d'être soutenue par le crime organisé.

«Regarde, on n'a rien à cacher. Moi, je suis un ancien joueur de hockey», se défend son copropriétaire Patrick Poulin, ex-joueur du Canadien de Montréal.

«Il y a aucun... personne du crime organisé qui travaille chez Top Speed», assure-t-il.

«On l'entend dans le métier, du monde qui connaît du monde, mais ça ne veut pas dire que nous, on travaille avec eux», ajoute son acolyte.

Intimidation

Preuve que ça joue dur, Remorquage Météor a été victime d'intimidation à deux reprises.

«C'est sûr que quand, dans la même semaine, cinq dépanneuses passent au feu, il y a un problème quelque part, fait remarquer le propriétaire de l’entreprise, Serge Landry. Nous, on en a eu deux en l'espace de peut-être quatre mois.»

Devenir opérateur de dépanneuse à Montréal n'est pas très compliqué. Suffit d'avoir un permis normal (classe 5), celui que tout le monde possède et de se rendre au Bureau du taxi et du remorquage, où on vous donne cette certification. En théorie, vous voilà prêt à conduire un tel poids lourd. Mais attention: ce genre de véhicule est quand même pourvu de... 18 vitesses!

Près de 500 entreprises de remorquage pour véhicules accidentés sont inscrites à Montréal, mais à ce jour, aucune d'entre elles n'a été passée au peigne fin.

-D’après un reportage de Marie-Pier Cornellier