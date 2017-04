Tentative de prise de contrôle du remorquage déjouée à Québec

En 2016, la direction des approvisionnements de la Ville de Québec a «déjoué un système» par lequel un groupe tentait de «prendre le contrôle» sur le marché du remorquage dans la municipalité. Le dossier a été transmis à l’UPAC, a révélé Régis Labeaume.

L’histoire, qui daterait de l’année dernière, n’avait pas été ébruitée jusqu’à maintenant. «Des individus ont tenté de prendre le contrôle du remorquage à Québec, a fait savoir M. Labeaume. Ils avaient trois entités qui devaient tenter de mettre la main sur les contrats à Québec.»

Comme le dossier est délicat et qu’il a été transmis à l’UPAC, le maire n’a pas voulu aller plus loin ni révéler les noms des individus ou des groupes impliqués. Il n’a pas non plus voulu dire si des appels d’offres ont été annulés ou repris au cours des derniers mois dans le dossier du remorquage. «En 2016, il y a un groupe d'individus, d'entreprises, je sais pas quoi, on les a pris, on a compris leur système et on a transféré ça à l'UPAC», a-t-il résumé.

Le maire a félicité à plusieurs reprises les employés du secteur de l'approvisionnement qui ont fait le lien. «Il aurait eu le contrôle du remorquage si ce n'était de nos amis des approvisionnements qui sont assez allumés», a-t-il ajouté.

En temps normal, il y a neuf entreprises qui font du remorquage à Québec. Lors d’une tempête de neige - période au cours de laquelle le besoin de remorquage de voitures mal stationnées se fait le plus sentir -, le travail est généralement divisé entre toutes ces compagnies à la suite d’appels d’offres.

Le besoin est tel que le marché permet à tout le monde, y compris les plus petits joueurs de cette industrie de travailler, a fait savoir le maire.

«Ce qu’ils ont tenté de faire l’an passé, c’est de faire un appel d’offres pour prendre les rangs 1, 2 et 3 (pour) probablement blanchir de l’argent, acheter le plus possible de remorqueurs et casser la compétition», a résumé Régis Labeaume.

Crime organisé à Montréal

Cette nouvelle survient au lendemain du dépôt du rapport sur le remorquage du Bureau de l'inspecteur général (BIG) de Montréal qui disait que l'industrie du remorquage à Montréal était contrôlée par le crime organisé.

On apprenait lundi que les Hells Angels, la mafia et les gangs de rue étaient s'étaient divisés le territoire de Montréal en secteurs et qu'ils s'étaient entendus pour ne pas intervenir sur le territoire d'un concurrent.

De plus, certains chauffeurs de remorqueuses seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants, le vol de voiture, le proxénétisme, le blanchiment d’argent et le prêt usuraire.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla