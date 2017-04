Un père donne son rein à son fils

Un jeune père de famille de Shawinigan, Éric St-Onge, n'a pas hésité une seconde à devenir donneur-vivant quand son fils de 3 ans a eu besoin d'un rein, l’année dernière.

«Elliott ne devait pas survivre», se rappelle-t-il . À la naissance, Elliott avait différentes anomalies à l'oesophage, au rein, à la trachée et aux vertèbres. «Il demandait des soins 24 heures sur 24», explique-t-il.

Raphaelle Perron, sa conjointe, a été touchée par le geste. «Je vais lui être reconnaissante toute ma vie, soutient-elle. Elliot dit souvent : "Merci papa pour le rein!"»

«Ça parait pire que c'est, ajoute son Éric St-Onge. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un rein, ça ne va pas changer ta vie.»

Peut-être pas, mais celle d'Elliott, qui a maintenant 4 ans, a énormément changée.

À pareille date l'an dernier, Éric St-Onge n'avait pas signé sa carte de don d'organes. Une lacune à laquelle il a maintenant remédié.

Seulement quatre Québécois sur dix signent leur carte de don d'organes alors que plus de 840 patients sont en attente d'un donneur dans la province.Les organes les plus souvent transplantés sont le rein, le foie, le coeur et les poumons.