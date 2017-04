Un soldat meurt lors d’un exercice militaire en Alberta

Un soldat du Royal Canadian Dragoons est décédé mardi matin dans un accident de véhicule survenu sur la base de Wainwright, en Alberta, ont rapporté en soirée les Forces armées canadiennes. Trois autres soldats ont été blessés lors du même incident.

Le sergent Robert J. Dynerowicz, basé à Petawawa, en Ontario, est mort vers 10h alors qu'il participait à un exercice militaire de type «Rugged Bear», une activité d’entraînement de tir réel «menant à un niveau de préparation élevé», a-t-on précisé par communiqué. Amorcé le 15 avril, cet exercice doit se poursuivre jusqu’à jeudi.

Trois des camarades de la victime ont pour leur part été blessés, mais l’armée a refusé d’en dire plus sur leur état de santé, sinon qu’ils ont été hospitalisés.

Une enquête de la police militaire permettra de faire la lumière sur les circonstances du drame.

«Je suis profondément attristé par le décès du sergent Dynerowicz à Wainwright, en Alberta. Non seulement sa mort est-elle une douloureuse perte pour sa famille et ses amis, mais sa disparition est ressentie dans toute l’Armée canadienne et la collectivité militaire. En notre nom et au nom de tous les militaires de tous les grades de l’Armée canadienne, l’adjudant-chef Alain Guimond et moi offrons nos sincères condoléances à la famille et aux amis du sergent Dynerowicz», a dit le lieutenant-général Paul Wynnyk, commandant de l’Armée canadienne, par communiqué.