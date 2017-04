Une accusée du «cartel de l'essence» veut un arrêt des procédures

Condamnée en 2013 pour sa participation au Cartel de l'essence et forte d'une victoire en Cour d'appel, la propriétaire d'une station-service Petro-Canada de Magog souhaite un arrêt des procédures.

Linda Proulx est toujours propriétaire de la station-service du chemin de la Rivière-aux-Cerises.

À l'été 2006, elle recevait dans son commerce, la visite des enquêteurs du Bureau de la concurrence.

Onze ans plus tard, son avocat réclame qu'on mette un terme aux procédures. Me Thomas Walsh dénonce les abus de procédures, à commencer par le délai préinculpatoire.

Il s'est en effet écoulé quatre années entre la perquisition chez sa cliente et sa mise en accusation. Puis il y a eu le procès.

Une fois devant les tribunaux, le dossier aura pris 37 mois avant de se conclure par la condamnation de Linda Proulx à une amende de 15 000$.

C'est sept mois de plus que ne le prévoit la Cour suprême dans l'arrêt Jordan.

En septembre dernier, la Cour d'appel du Québec ordonnait un nouveau procès. Les trois juges qualifiaient de faible, la preuve de la poursuite quant à l'implication de Linda Proulx dans ce complot pour fixer le prix de l'essence à la pompe.

Tous ces facteurs pris en considération, Me Walsh croit qu'il serait dans l'intérêt public de mettre un terme aux procédures.

La poursuite n'est pas du tout du même avis. Selon Me Sirois, plusieurs délais sont imputables aux avocats de la défense. À l'époque, il y avait trois accusés et les deux autres, Yves Gosselin et Michel Lagrandeur, ont aussi été condamnés.

Si le juge Claude Villeneuve ne donne pas suite aux requêtes de Me Walsh, le deuxième procès de Linda Proulx se tiendra au début de l'année 2018.