Une amende de 13,4 M$ pour Mitsubishi

Après avoir plaidé coupable à trois chefs d’accusation, le fabricant de pièces automobiles Mitsubishi Electric Corporation a été condamné mardi à payer une amende de 13,4 millions $ par la Cour supérieure de l’Ontario.

À la suite d’une enquête du Bureau de la concurrence, Mitsubishi a été accusée d’avoir truqué des offres concernant des pièces automobiles dans le cadre d’un complot international de truquage des offres.

Selon le Bureau de la concurrence, Mitsubishi «avait conclu des accords illégaux avec un concurrent japonais», a-t-on précisé dans un communiqué.

«Les entreprises ont comploté pour déterminer qui remporterait certains appels d’offres lancés par Honda et Ford pour l’approvisionnement en alternateurs, et par General Motors pour l’approvisionnement en bobines d’allumage. Les appels d’offres ont été lancés entre 2003 et 2006», a-t-on poursuivi.

Jusqu’ici, trois entreprises ont reçu une amende dans le même dossier, les plus importantes imposées par un tribunal canadien pour le truquage d'offres, selon le Bureau de la concurrence. Il s’agit de Yazaki Corporation (30 millions $), Mitsubishi Electric (13,4 millions $) et Showa Corporation (13 millions $).

«Le règlement d’aujourd’hui, y compris l’amende importante, envoie un message clair au marché international: peu importe où les accords illégaux sont conclus, s’ils touchent les consommateurs canadiens, le Bureau n’hésitera pas à agir», a dit Matthew Boswell, sous-commissaire principal de la concurrence.