Baisse marquée des exportations québécoises vers les États-Unis

Les exportations internationales du Québec ont chuté de 4,6 % en février par rapport au mois précédent, notamment en raison des exportations aux États-Unis qui ont fléchi de 8,1 %.

C’est ce qui ressort des informations publiées mercredi par l’Institut de la statistique du Québec sur le commerce international de marchandises.

Les produits québécois exportés aux États-Unis qui ont connu la baisse la plus notable sont l’aluminium et ses alliages sous forme brute, l’électricité et le papier, sauf le papier journal.

À l’inverse, les exportations québécoises vers l’Europe ont progressé de 13,5% en février par rapport à janvier. Le gain le plus marqué provient des exportations du groupe du diesel, puis de celui des aéronefs et des moteurs d'aéronefs.

Finalement, les exportations québécoises vers l’Asie ont décliné de 8,3% en février.

En février, les États-Unis ont accueilli 71,3% des exportations internationales du Québec, l’Europe 13,5% et l’Asie 8,3%.

Par ailleurs, les importations du Québec ont diminué de 2,9 % en février, bien que les produits importés des États-Unis aient augmenté de 6,4 %.

Au Canada, pour février, les exportations internationales ont connu une baisse de 2 %, tandis que les importations ont augmenté de 1,4 %.