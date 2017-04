Caitlyn Jenner en politique?

Après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, Caitlyn Jenner se verrait bien elle aussi à la tête d'un mandat public. En effet, la vedette de télévision a annoncé qu'elle aimerait bien entrer en politique afin de faire avancer les causes qui lui tiennent à cœur, lors d'un discours donné à l'occasion d'une rassemblement intitulé «Imaginer les hommes et les femmes: Caitlyn Jenner sur l'identité transgenre et le courage», à New York.

«Dans les deux années qui viennent je vais voir où je peux être la plus efficace pour aider ma communauté, a-t-elle annoncé à la foule. Serais-je plus efficace à l’extérieur, en levant des fonds pour ma fondation, en étant critique envers le gouvernement quand ils font les choses de travers? Où bien est-ce préférable de travailler depuis l’intérieur? Si c'est le cas, donnez-moi encore 1 ou 2 ans et je me présenterais à des élections. Ça dépendra où je peux être la plus utile».

Caitlyn Jenner a récemment provoqué une petite polémique en indiquant qu'elle avait voté pour Donald Trump en 2016. Elle a cependant indiqué qu'elle regrettait son vote et qu'elle était déçue par son action depuis son accession au pouvoir.

«J'ai toujours été du Parti républicain parce que je crois dans la constitution américaine et dans un gouvernement limité, mais j'ai été très déçue par eux ces dernières années. Ma loyauté ne va pas au Parti républicain et ne va pas à Donald Trump. Je m'attaque à eux quand ils commencent à déconner avec ma communauté. J'ai une voix qui porte, ils feraient mieux de m’écouter car je vais m'en prendre à eux».

Caitlyn Jenner n'est pas la seule vedette à penser à la politique. Scarlett Johansson a récemment indiqué qu'elle pensait aussi à se présenter à des élections et Kanye West avait indiqué qu'il voulait être candidat à la présidence des États-Unis.