Christy Clark veut interdire le transport de charbon thermique américain

La première ministre sortante de la Colombie-Britannique, Christy Clark, demande à Ottawa d'interdire le transport de charbon thermique provenant notamment des États-Unis.

En pleine campagne électorale, la chef libérale estime que le charbon thermique devrait être banni des ports de sa province, sous juridiction fédérale. Il s’agit de représailles à l’imposition par l’administration Trump d’une taxe douanière de 20% sur le bois d’œuvre canadien.

Elle a donc écrit au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander que le fédéral légifère pour interdire le transport, depuis sa province, de charbon thermique, lequel «n’est pas bon pour l’environnement» selon elle.

Mme Clark a souligné qu’il s’agit d’une idée sur laquelle planche son parti depuis longtemps, mais qui était laissée en veilleuse pour ne pas nuire aux négociations sur le bois d’œuvre.

«Maintenant que les négociations sont dans l’impasse, nous sommes libres de faire ce changement», a-t-elle soutenu.

Selon la lettre, 6,2 millions de tonnes de charbon thermique américain ont été expédiées depuis le port de Vancouver en 2016.

«Si on élimine le transport de charbon thermique des ports de la Colombie-Britannique, nous pourrions augmenter la capacité de charbon métallurgique utilisé pour l’acier et non pas celui pour produire de l’électricité», a ajouté Mme Clark dans sa missive.