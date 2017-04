Couillard a échoué à protéger le Québec, dit Lisée

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, reproche au premier ministre Philippe Couillard d’avoir échoué à exempter le Québec de tarifs douaniers sur le bois d’œuvre, alors que d’autres provinces ont «réussi à se protéger».

Les États-Unis ont confirmé mardi que la grande majorité des entreprises québécoises devront payer une surtaxe de 20 % à la frontière lorsqu’elles souhaitent exporter du bois d’œuvre aux États-Unis. Ces tarifs douaniers entrent en vigueur vendredi, rétroactivement à partir de janvier dernier.

«L'Île-du-Prince-Édouard va être exemptée. La Nouvelle-Écosse va être exemptée. Et, au Nouveau-Brunswick, la compagnie Irving, un des plus grands producteurs, va réussir à être presque complètement exemptée», a-t-il énuméré, lors de la période de questions, mercredi.

«Comment le premier ministre explique-t-il [...] que lui n'a pas réussi, malgré les arguments nouveaux, à protéger le Québec?», a-t-il demandé.

Le premier ministre a quant à lui souligné que l’Ontario sera elle aussi touchée par des droits compensateurs importants. Il a également indiqué qu’une approche concertée entre les provinces doit être mise de l’avant si le Québec souhaite sortir gagnant de cette crise.

«Nous, on travaille avec le gouvernement fédéral, avec les autres provinces canadiennes. [...] On est tous fermement orientés par la défense de nos travailleurs et de nos entreprises», a-t-il tenu à indiquer.

Il a du même coup reproché à M. Lisée de présenter le Québec en «victime qu’il faut protéger tout le temps», alors que d’autres provinces sont dans une situation similaire, selon lui.