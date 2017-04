D'autres affaissements pourraient survenir

D'autres affaissements de terrain pourraient survenir à Rawdon au cours des 48 prochaines heures, ont prévenu les autorités municipales près de 24 heures après un affaissement majeur survenu sur la rue principale de cette municipalité de Lanaudière.

Le maire de Rawdon, Bruno Guilbault, se fait toutefois rassurant. La situation ne s’est pas aggravée au cours de la nuit dernière.

«Il n’y a aucun changement depuis hier soir», précise-t-il.

Le maire Guilbault Bruno Guilbault, et son directeur général, François Dauphin, ont esquissé les grandes lignes de leur «plan de match» établi plus tôt dans la journée avec les intervenants des Travaux publics, des services incendie et de la Sécurité civile.

«Présentement ce qu’on a à faire c’est d’arrêter les égouts qui coulent dans le trou, on a un plan de match qui devrait commencer assez rapidement», dit le maire.

Selon le DG, la crevasse atteint 60 pieds de profondeur et les travaux nécessaires pour remettre la route en état de rouler pourraient durer «de 0 à 3 mois».

Pour le moment, l'administration municipale n'a aucune idée de la facture qu'aura à assumer la Ville de Rawdon.