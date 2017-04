EXCLUSIF | Des baux dans la mire de l’UPAC

La police enquête entre autres sur les contrats de location conclus entre une entreprise de Marc Bibeau et des organismes publics sous le gouvernement libéral, a découvert notre Bureau d’enquête.

En février 2016, les enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ont tenté de recenser dans un grand tableau tous les organismes de l’État québécois qui louaient des locaux appartenant à l'ex-grand argentier libéral par l’entremise de sa compagnie, Les Centres d’achats Beauward.

«Cette recherche démontre que 25 organismes du gouvernement provincial louent des locaux dans 10 emplacements propriété de Centres d’achats Beauward», précise une note policière dont nous avons pris connaissance.

Ces découvertes ont été faites dans le cadre de l’enquête Mâchurer. Comme le révélait notre Bureau d’enquête lundi, les policiers tentent notamment de déterminer si Bibeau a tenté d’influencer son ami et ex-premier ministre Jean Charest.

Il n’est pas possible d’obtenir le montant des loyers que tous ces baux représentaient pour l'entreprise de Bibeau. En effet, nos nombreuses demandes d’accès à l'information sont très souvent refusées.

Nombreux contrats

Notre Bureau d’enquête a pu obtenir les contrats liant la Société immobilière du Québec et les entreprises de M. Bibeau, mais les montants du bail en cours ont été caviardés. Au total, nous avons comptabilisé une quarantaine de contrats de location gouvernementaux dans des immeubles qui appartiennent à la firme de Bibeau, répartis à travers une vingtaine d’organismes provinciaux.

Par exemple, aux Galeries et au Carrefour de Saint-Hyacinthe, qui appartiennent la compagnie de M. Bibeau, on retrouve notamment des bureaux de la Régie du logement, de la Société d’Assurance automobile du Québec, ainsi qu'une SAQ, un Centre local d’emploi et un Tribunal administratif du travail.

Un sur cinq

Par ailleurs, une autre compilation des baux de la Société des Alcools et de la Société d’Assurance automobile effectuée par notre Bureau d'enquête permet de constater qu’une succursale sur cinq est établie dans un édifice appartenant à des donateurs du Parti libéral du Québec (PLQ).

Parmi ces donateurs, Marc Bibeau et son père Fernand, qui logent six SAQ et SAAQ, ont fait des dons au PLQ totalisant 31 750$ entre 2000 et 2016, selon les données du Directeur général des élections.

La Coalition Avenir Québec réclame au gouvernement depuis quelques semaines les baux commerciaux de la SAQ. En commission parlementaire mardi, le député François Bonnardel a réitéré sa demande directement auprès du président de la SAQ, Alain Brunet.

Pour la première fois hier, ce dernier s’est dit ouvert à divulguer ces informations aux élus, mais seulement au cours d’une rencontre à huis clos.

- Avec la collaboration de Marie-Christine Trottier