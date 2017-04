Des commerçants se font justice sur Internet

De plus en plus de commerçants dévoilent les vidéos de leurs caméras de surveillance directement sur les réseaux sociaux, afin d’attraper les voleurs à l’étalage. Ils demandent alors aux internautes de les aider à mener l’enquête et à retracer les agissements des voleurs.

La semaine dernière, le restaurant Le Bûcher de Québec a lancé un appel sur Facebook, afin de retrouver un homme qui a volé un sac à main dans la loge des artistes.

Patrick Lessard, un administrateur du restaurant de la rue du Périgord, a publié une vidéo incriminante provenant d'une caméra de surveillance, et dans laquelle on distingue clairement le suspect.

Sylvie Gravel, une propriétaire d’un commerce de Québec, est elle aussi victime du vol à l’étalage et affirme perdre entre 5000$ et 6000$ par an. Pour empêcher ces vols hebdomadaires, elle a installé sept caméras de surveillance.

«Les gens partagent et sont très solidaires avec nous. C’est pas long avant qu’on reçoive plein d’informations, le nom des personnes, où est-ce qu’elles demeurent...»

Une méthode controversée

Cindy Paré, de la police de Québec, rappelle que si les internautes voient ces images, le suspect aussi.

«Celui-ci peut être porté à vouloir se débarrasser d’éléments de preuves. Par exemple des pièces de vêtements portés pendant le crime, des objets qui ont été volés. [...] Tout ça, c’est des éléments de preuves qui nous sont très précieux et qui vont nous empêcher au final de porter des accusations criminelles.»

Il est donc plutôt conseillé de porter ces vidéos directement à la police.