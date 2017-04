Des feux de circulation installés sur la 132 à Notre-Dame-des-Neiges

Le ministère des Transports installera des feux de circulation en 2018 à Notre-Dame-des-Neiges, au Bas-Saint-Laurent, en plus d'aménager le secteur de la Fromagerie des Basques à l'aide d'îlots de béton. C'est la solution qui a été retenue afin d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation sur la route 132, dans le secteur voisin de Trois-Pistoles.

En 2016, l'ouverture d'une deuxième succursale de la Fromagerie des Basques au nord de la route 132 a entraîné beaucoup de déplacements de piétons qui doivent traverser la route pour passer d'un bâtiment à l'autre.

«On a vu des pointes de 15 600 [véhicules] en une seule journée et jusqu’à 2700 traversées de piétons», a indiqué le directeur général de la direction régionale du ministère des Transports, Yves Berger.

Pour remédier à la situation, sept scénarios ont été étudiés. Celui de l'urbanisation et de l'installation de feux de circulation a été retenu.

«C'est un aménagement qui coûtera au-dessus d'un million de dollars, mais c'était l'option la plus réaliste et la plus efficace. Dans le cas de la passerelle ou du passage souterrain, on en était à plusieurs millions de dollars et c'est sans compter les coûts d'entretien», a ajouté Yves Berger.

Des îlots de béton seront également aménagés afin d’éviter les manœuvres dangereuses et ainsi améliorer la sécurité des usagers.

«On va mettre la priorité du [feu] vert sur la 132 et on va mettre des équipements de détection dans le sol, alors quand il y aura des véhicules qui sortiront des stationnements, ça déclenchera le cycle de feux de circulation. Les piétons pourront aussi faire la demande de traverser», a expliqué le maire de Notre-Dame-des-Neiges, André Leblond.

Pour l'été qui vient, des signaleurs seront encore utilisés pour gérer les déplacements. Ceux-ci seront rémunérés entièrement par la Fromagerie des Basques. Concernant l'installation des feux de circulation, la fromagerie participera à la hauteur de 100 000 $ alors que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges déboursera 50 000 $.