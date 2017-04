Des mains qui ont trempé «dans les mêmes magouilles»? s'interroge Khadir

Le député de Québec solidaire Amir Khadir a réagi aux révélations de notre Bureau d’enquête concernant l’influence de l’ex-grand argentier libéral, Marc Bibeau.

«C’est important pour les Québécois de savoir si celui qui a les commandes du Québec entre les mains, celui qui a les deux mains sur le volant, est-ce que ces mains-là ont déjà trempé dans les mêmes magouilles que MM. Bibeau et Charest.»

Selon le député de Mercier, il importe de rappeler qu’une enquête de nature criminelle est en cours sur Marc Bibeau et Jean Charest. «Mais la vraie question, c’est de savoir qu’est-ce qu’en savait le premier ministre actuel et nombre de ses ministres et députés qui sont actuellement à l’Assemblée nationale», dit-il.

Marc Bibeau s’est assuré que la réputation de son entreprise soit défendue à l’Assemblée nationale, apprenait-on grâce au Bureau d’enquête.

«Ce qui fâche, c’est (le) flegme mal placé (de Philippe Couillard). Il devrait se montrer très peu tolérant devant tout ce qu’on entend, car lui, il ne peut pas nier comme son prédécesseur Jean Charest», affirme-t-il lors d’une émission spéciale de «La Joute» à LCN.

«Mon collègue François Legault a raison de questionner le premier ministre là-dessus parce que, rappelons-nous, à la Commission Charbonneau, un des anciens dirigeants et député du Parti libéral jusqu’à 2003, Robert Benoit, a clairement indiqué sous serment à la commissaire Charbonneau que Marc Bibeau rencontrait, un à un, tous les candidats et tous les députés du PLQ à l’époque, dont M. Couillard. Donc ce dernier ne peut pas dire que c’était une autre équipe, une autre époque, que ça ne nous concerne pas.»

M. Khadir croit que plusieurs des décisions du gouvernement libéral sont directement sous l’influence de Jean Charest, et ce, par «toutes sortes de moyens», citant en exemple le fameux projet TransCanada Énergie Est.

«Des gens qui ont mal agi, qui ont des choses à se reprocher, qui ont commis des fautes ou des crimes, il faut qu’on le sache parce que ces gens-là sont au pouvoir. Si M. Couillard agissait exactement comme d’autres agissaient tout en sachant MM. Bibeau et Charest contournaient la loi pour financer le Parti libéral à hauteur de 10 millions de dollars par année, ça a une importance capitale pour la démocratie et pour les citoyens de le savoir, car le Québec est entre les mains de M. Couillard aujourd’hui», avance Amir Khadir.