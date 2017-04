Financement accru pour les PME à forte croissance

BDC Capital, la division d’investissement de la Banque de développement du Canada, a annoncé qu’elle augmentera le financement disponible pour les PME canadiennes à forte croissance ayant peu d’actifs à offrir en garantie.

Sur une période de cinq ans, BDC Capital mettra à la disposition de ces entreprises 1,8 milliard de dollars en capital de croissance pour les aider à innover davantage, à être plus productives et à s’internationaliser.

Cette annonce de financement représente une augmentation de 50 % des prêts types en capital de croissance consentis depuis cinq ans.

«Au cours des cinq dernières années, nous avons investi presque 1,2 milliard de dollars en capital de croissance dans le cadre de plus de 750 transactions», a déclaré Patrick Latour, premier vice-président, Capital de croissance et transfert d’entreprise à BDC Capital.

«Cette initiative est une suite logique à nos efforts pour soutenir les projets de croissance et de relève des PME canadiennes. Les capitaux seront déployés sur cinq ans et incluent des solutions de financement à risque plus élevé comme le financement sur liquidités, le financement mezzanine et le financement par capitaux propres», a ajouté M. Latour.

Par ailleurs, BDC Capital indique qu’elle finance également les transitions d’entreprise par voie de fusion, d’acquisition et de rachat par les cadres.