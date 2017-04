«La Joute» en format d'une heure l'automne prochain

Après une première saison concluante, «La Joute» adoptera un format d’une heure l’automne prochain à LCN.

Actuellement d’une durée de 30 minutes, le rendez-vous quotidien piloté par Paul Larocque avec Bernard Drainville et Luc Lavoie profitera de «plus de temps de glace», a confirmé le rédacteur en chef de TVA Nouvelles, André Chevalier.

D’autres participants pourraient s’ajouter au trio, indique M. Chevalier.

Émission traitant de politique provinciale, fédérale et internationale, «La Joute» a rapidement fait sa marque après son entrée en ondes en septembre dernier. Depuis janvier, elle rallie en moyenne 118 000 téléspectateurs du lundi au jeudi à 16h, récoltant au passage une part de marché de 8,2%.

Une émission nécessaire

Selon l’animateur Paul Larocque, cet ajout de 30 minutes était nécessaire. «Avec le lot de nouvelles, on manque de temps pour tout couvrir. Avec le nouveau format, on va avoir plus le temps d’approfondir les sujets.»

«Je n’ai pas l’impression que les choses vont se calmer à Washington non plus, l’automne prochain», a ajouté l’animateur.