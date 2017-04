La ministre Charlebois réagit à la fermeture de la Maison Jean-Eudes Bergeron

Un problème administratif serait-il en cause dans la fermeture, prévue en juillet prochain, de la Maison Jean-Eudes Bergeron d’Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? La ministre déléguée à la Réadaptation, Lucie Charlebois, a réagi mercredi.

Mme Charlebois a laissé entendre que la question du sous-financement n’est pas nécessairement reliée. Elle n'a cependant pas voulu développer davantage. S'agit-il d'un problème de gestion ou d'un problème dans le type de service offert?

«Je ne veux pas aller dans les détails précis parce que c'est un dossier qui lui appartient à cette ressource, mais il semblerait qu'il y a eu plusieurs rénovations», a dit la ministre.

La coopérative qui gère cette ressource intermédiaire affirme qu’elle a un budget annuel de 880 000 $ pour le fonctionnement, mais qu’il faudrait 300 000 $ de plus pour donner des services de qualité.

La direction du CIUSSS Saguenay-Lac Saint-Jean rappelle aussi que la plupart des autres ressources intermédiaires arrivent à composer avec le budget qui leur est donné.

«Ils ont déjà le montant maximum qu'on peut leur donner. Il y a près de 150 ressources intermédiaires dans la région et ça fonctionne très bien. Peut-être qu'il y a d'autres raisons à regarder dans l'organisation des services», a souligné le porte-parole du CIUSSS Saguenay-Lac Saint-Jean, Marc-Antoine Tremblay.

Entre-temps, les efforts pour relocaliser les 20 résidents se poursuivent au CIUSSS Saguenay-Lac Saint-Jean. Des possibilités d’hébergement dans une quinzaine de cas ont été identifiées. Il est question de CHLSD ou d’autres ressources intermédiaires, notamment.

Cinq relocalisations plus compliquées

Mais pour cinq cas un peu plus lourds, c’est un peu plus compliqué et les démarches se poursuivent.

Par ailleurs, un appel d'offres sera lancé pour combler cette ressource intermédiaire à Alma, mais ce sera long avant que le projet se concrétise.

Les résidents de la Maison Jean-Eudes Bergeron organisent une marche vendredi après-midi pour obtenir le soutien de la population. Un résident pour qui ce serait un 27e déménagement a même dit qu’il refusera d’être relocalisé lorsque la fermeture se concrétisera.