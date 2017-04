La victime de Roman Polanski le soutient

Les avocats de Roman Polanski se démènent pour que leur client puisse rentrer aux États-Unis sans faire de prison. Le cinéaste est toujours accusé d’avoir violé Samantha Gailey, alors qu'elle avait 13 ans, lors d’une fête à Hollywood il y a 40 ans. Cette dernière vient de lui apporter un soutien de poids.

Harland Braun, l’un des défenseurs du réalisateur tient ainsi à ce qu’un accord qu’a passé son client avec l’ancien procureur adjoint, Roger Gunson, soit descellé. Dans cet accord, Roman Polanski devait faire 48 jours de prison. Le juge a cependant changé d’avis au dernier moment et commencé à envisager une peine de 50 ans. Le cinéaste a alors fui en 1978 et n’est pas revenu depuis. Le juge Scott Gordon, désormais en charge de l’affaire, insiste sur le fait que Roman Polanski doit répondre de sa fuite en Europe pendant 39 ans et pourrait donc être condamné.

La victime du réalisateur, Samantha Gailey, aussi connue sous son nom de femme mariée, Samantha Geimer, a de son côté contacté les autorités via son avocat pour apporter son soutien à Roman Polanski. C’est la procureure adjointe Michele Hanisee qui l’a révélé lors d’une audience hier, comme le rapporte Deadline.com.

Dans son message, Samantha Gailer exprime son vœu «que la transcription de l’accord avec Gunson soit disponible pour Monsieur Polanski et soit rendue publique», a précisé Michele Hanisee. La procureure n’a pas employé son nom, mais a plutôt parlé d’elle comme de la victime et a insisté sur le fait que son bureau n’avait ni retranscription ni image de l’accord avec Roger Gunson.

Une nouvelle audience aura lieu le 9 juin pour savoir si l’accord peut être descellé.

Samantha Geimer avait déjà soutenu Roman Polanski il y a deux mois. «Je pense qu’ils devraient le publier (l'accord). Je pense que la seule raison pour laquelle ils (les procureurs) demandent à ce qu’il reste scellé, c’est pour couvrir leurs propres agissements au sein du bureau du procureur et au tribunal. Je suis pour que la vérité éclate», avait-elle déclaré à TMZ précisant qu’elle avait pardonné à Roman Polanski.