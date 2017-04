Le Service d’aide alimentaire de Sherbrooke ferme ses portes

Après trois années à combler les besoins en nourriture des plus démunis, le Service d'aide alimentaire de Sherbrooke, en Estrie, ferme ses portes. Faute de financement, les tablettes de l'organisme seront complètement dégarnies d'ici quelques jours.

Alain Léo vient chercher de la nourriture chaque mois au Service d'aide alimentaire de Sherbrooke. La fermeture de l'organisme est une catastrophe pour lui.

«C'est un désastre, c'est le seul terme qui me vient à l'idée. Là, tout le monde va être perdu, on va tourner en rond à savoir on fait quoi, de quelle façon on va pouvoir manger. Moi, il va falloir que je trouve une autre méthode», a-t-il déploré.

La tentative de sauvetage a échoué. L'organisme aurait eu besoin de 50 000 $ pour poursuivre ses activités pour la prochaine année.

«Le nœud de la guerre, c'est le financement qu'on n’arrive pas à avoir. Il y a eu des approches, on m'a appelée, mais rien de vraiment concret, alors la fermeture est enclenchée», a expliqué la directrice Marie-Chantale Goulet.

Le Service d'aide alimentaire de Sherbrooke fait toute une différence, chaque mois, pour plus de 350 personnes. Sur le terrain, on constate la pauvreté, la marginalité et l'itinérance.

«Ils rentrent souvent l'hiver, ils sont gelés, ils viennent chercher la chaleur du bâtiment», a relaté Jean-Guy Petit, un bénévole.

«La plupart d'entre eux me disent: "maintenant, je n'aurai plus de place où aller"», a déploré Mme Goulet.

La clientèle du service d'aide alimentaire risque de se retrouver orpheline, faute de pouvoir répondre aux critères des autres ressources présentes sur le terrain.

«On a une clientèle qui n'était pas admissible ailleurs, une clientèle qui est très particulière. On a ouvert cet endroit-là pour eux. Alors non, il n'y a pas d'autre endroit où cette clientèle-là peut aller», a poursuivi Mme Goulet.

Le départ de l'organisme risque vraisemblablement de laisser un vide alimentaire en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke.

«Ici, ce que les usagers venaient chercher, c'est plus le côté humain. Ils le disaient: "on vient chercher plus que de la nourriture, on se sent aimés"», a raconté Mme Goulet.