Les paramédics sans convention depuis mars 2015

Plusieurs citoyens du quartier de Nazareth, à Rimouski, se sont réveillés au bruit des sirènes mercredi matin.

Une vingtaine de paramédics sont descendus dans la rue pour dénoncer la lenteur des négociations dans le renouvellement de leur convention collective rendu difficile par les contraintes budgétaires imposées par le ministre de la Santé.

«Le ministre Barrette, au 1er avril, a imposé aux employeurs privés de la province un budget avec des coupures de 40 millions $ par année, ce qui donne 120 millions sur trois ans. Ces coupures-là pourraient avoir un impact sur la population, les employeurs disent même qu’il pourrait y avoir des coupures de points de service, des coupures d’ambulances» indique le président de la Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette, Jérémie Landry.

Les ambulanciers dénoncent également le comportement de leur employeur, les Services ambulanciers Porlier, qui a envoyé une mise en demeure à ses employés. L’employeur reproche les moyens de pression choisis par ses ambulanciers pour faire valoir leur point.

La Fraternité soutient quant à elle que ces moyens ne dérangent en rien les services à la population, puisqu'ils sont administratifs.

«Les trois moyens de pression qu’on a ajoutés à ceux en place sont le non-remplissage des formulaires administratifs, nous ne faisons plus le ménage de la caserne et le dernier, au lieu de donner les codes à la centrale on les verbalise. Les Services ambulanciers Porlier m’ont envoyé une mise en demeure chez moi disant que je ne respectais pas les services essentiels. On s’est présenté devant le Tribunal administratif du travail à Québec la semaine dernière», ajoute Jérémie Landry.

La juge affectée au dossier a pris la cause en délibéré et devrait rendre sa décision au cours des prochains jours.

La manifestation a été organisée par la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, en collaboration avec la Fraternité des paramédics de la Mitis-Rimouski-Neigette.

Cette Fraternité représente une quarantaine de paramédics répartis dans les secteurs de Mont-Joli et de Rimouski.