Les parents d’un jeune fugueur souhaitent un meilleur encadrement

En raison de ses fugues à répétition et de ses mauvaises fréquentations, le cas d’Adrien a été référé à la DPJ, mais les problèmes se sont multipliés dénoncent ses parents qui voudraient que l’encadrement des jeunes soit revu.

«Il a aussi laissé tomber l’école. En 22 mois d’intervention, il a changé cinq à six fois d’intervenants et s’est promené dans différents centres jeunesse», précise le père de l’adolescent, Nicolas Toutoungi.

Ce dernier explique qu’il y a eu escalade des problèmes de son fils qui a maintenant 17 ans, que ça a été de mal en pis. «Ces agissements sont devenus plus criminels qu’ils ne l’étaient, il a un casier judiciaire aujourd’hui», poursuit M. Toutoungi.

L’homme sent que la DPJ a laissé tomber son enfant. «La DPJ a fait du travail administratif plutôt que d’aider réellement un jeune qui se cherche. Les commentaires de la DJP sont que les parents ne prennent pas leurs responsabilités, qu’on n’encadre pas bien notre fils, que la DPJ a tout fait», déplore le père d’Adrien.

Pas un cas unique

«Mon fils n’est pas un cas unique, ajoute-t-il. Le système d’éducation et d’accompagnement des jeunes fait que 20 à 25% sont laissés pour compte et qu’ils deviennent des marginaux. Et d’après les statistiques que j’ai entendues, 68 à 80% des jeunes qui fréquentent la DPJ ne prennent pas leur vie en main et finissent par devenir des criminels», informe Nicolas Toutoungi.

La mère d’Adrien formule une suggestion pour mieux encadrer les adolescents aux prises avec des problèmes. «On devrait faire un tri dès le départ entre les jeunes plus problématiques et ceux qui le sont moins. Il aurait fallu mettre Adrien dans un encadrement plus sévère dès le départ, son encadrement était trop laxiste. Il en a profité pour s’évader et de faire connaissance avec des enfants qui ont des problèmes beaucoup plus graves que lui. Il s’est embarqué dans un engrenage et là c’est difficile d’en sortir», souffle Joëlle Assouad.

Son mari abonde dans le même sens. «Aujourd’hui, il n’a pas autant les moyens émotionnels que réels de se prendre en main. La DPJ attend que notre fils ait 18 ans pour être envoyé dans un appartement seul sans en avoir discuté avec nous.»

Nicolas Toutoungi tient toutefois à souligner le travail incroyable des policiers qui leur ont apporté tout leur soutien. «Ils ont été d’un secours immense. L’an passé en dedans de trois mois on a fait appel 26 fois à la police. Ils ont été disponibles, ils ont essayé d’accompagner, ils ont fait un travail remarquable.»