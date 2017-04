L’ex-chroniqueur à la circulation Pierre Lacasse embauché par la Ville

La Ville de Montréal a nommé l’ex-chroniqueur à la circulation Pierre Lacasse comme chargé de mission pour la circulation.

C’est la première fois qu’une personne sera exclusivement responsable de la circulation à Montréal. Pierre Lacasse conseillera les élus et les fonctionnaires concernant la circulation tout en collaborant avec les responsables des travaux publics et des événements pour favoriser la circulation.

«La création de ce poste contribuera à favoriser une meilleure fluidité des déplacements sur le territoire montréalais. L'embauche de M. Lacasse nous permettra également d'améliorer la communication auprès des usagers de notre réseau routier, dont les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Notons que M. Lacasse compte plus de 40 ans d'expérience dans le monde de la radio, dont 28 à titre de chroniqueur à la circulation où il aura développé une grande connaissance des enjeux de circulation et de mobilité», a déclaré le maire Denis Coderre par communiqué.

Le Journal de Montréal a appris que le contrat de Pierre Lacasse est d’une durée de trois ans. Il lui rapportera un salaire annuel de plus de 100 000$.

«C’est un beau défi qui s’amorce pour moi. Je suis emballé d’avoir cette opportunité», a-t-il affirmé au Journal de Montréal.

Les discussions ont débuté il y a quatre mois. Il entrera en fonction en mai.