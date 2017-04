Pamela Anderson dédie un poème à Julian Assange

Pamela Anderson a publié un poème dédié à Julian Assange sur son site.

La comédienne a plusieurs fois rendu visite au fondateur controversé de WikiLeaks, cloîtré à l’ambassade équatorienne à Londres depuis qu’il a dû s’exiler afin d’éviter une extradition en Suède, où il est poursuivi pour viol.

Aujourd’hui, Pamela Anderson fait campagne pour défendre les hommes accusés à tort de viol, mais ses visites fréquentes ont pu laisser penser qu’elle partageait quelque chose de particulier avec le lanceur d’alerte.

Bien qu’elle n’ait jamais trop évoqué leur relation, elle a dédié un poème intitulé I Like How You Resist Me à Julian Assange sur son site. Elle essaie d’y expliquer comment cette relation pourrait inspirer les gouvernements anglais et américains à assainir la leur et leur rapport au reste du monde.

«J’ai quelques conseils pour Trump et May à propos des relations particulières – basés sur ma propre relation avec Julian Assange, a-t-elle écrit. À propos de la liberté d’expression et de la démocratie... C’est une lutte romantique. Ce qu’apportent le Royaume-Uni et les États-Unis à leur relation, j’appelle ça des petits secrets. En détenant illégalement Julian. En tournant le dos à la transparence et en bombardant des pays. À ce jour, cette relation est dysfonctionnelle et inégale. J’aimerais pouvoir l’améliorer et la faire fonctionner...».

Mais elle ne s’arrête pas là, et Pamela Anderson profite de son poème pour évoquer des problèmes liés à la politique étrangère.

«Les États-Unis espionnent le Royaume-Uni (lisent les courriels, écoutent les coups de téléphone), a-t-elle ajouté. Sachez faire la part des choses, comme dans n’importe quelle relation. Le Royaume-Uni devrait avoir une politique étrangère propre, sans se soucier de cette relation particulière. Leur relation se baserait sur une refonte de leurs politiques domestiques et de leur relation au reste du monde.»

Enfin, Pamela Anderson a demandé aux deux pays de mettre un terme à leur politique d’espionnage en précisant que Julian Assage essayait juste «de les aider».