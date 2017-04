Québec annonce des mesures, Ottawa veut négocier

Alors que le député Nicolas Marceau a souligné en point de presse hier l’absence d’Ottawa dans le dossier, la ministre du Revenu national au fédéral, Diane Lebouthillier a affirmé que le gouvernement fédéral était «extrêmement déçu de la décision des Américains» ce matin, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Le président des États-Unis et le premier ministre sont conscients que nos économies sont interreliées. Nous sommes prêts à aller devant les tribunaux au niveau de l’ALENA et au niveau de l’Organisation mondiale du commerce, mais ce qu’on fait aussi en parallèle, c’est d’en arriver avec la meilleure entente possible pour les Canadiens et pour les travailleurs», a expliqué la ministre fédérale.

Québec propose déjà 300 millions en garantie de prêt aux entreprises, tandis que rien ne semble prévu au fédéral. «Le ministre [des Ressources naturelles] Carr a réuni un groupe de travail fédéral provincial sur le bois d’œuvre résineux depuis plusieurs mois et qui est en train d’examiner des mesures supplémentaires, ça va se faire en concertation avec les provinces», s’est défendu Mme Lebouthillier.

Si la ministre a dit vouloir défendre les travailleurs et l’industrie forestière, elle a également rappelé le budget de son gouvernement. «Nous avons mis dans le budget de 2017 plus de 40 millions pour accroître l’utilisation du bois au Canada, on travaille activement à aider l’industrie forestière à accéder à de nouveaux marchés», affirme-t-elle.

Rappelons que 96% des exportations de bois d’œuvre du Canada vont vers les États-Unis.

«Il y a d’autres négociations qui vont se faire et les échos que j’ai eus du premier ministre, de M. Trump et des provinces, ce sont des échos positifs», conclut Mme Bouthillier.