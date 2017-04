Sirius XM Canada devra verser 29 millions $ pour soutenir la musique canadienne

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige que Sirius XM Canada consacre jusqu’à 28,7 millions $ sur sept ans à des fonds appuyant la promotion du talent musical canadien dans le cadre d’une transaction visant à ce que sa société mère, Holdco, cesse d’être cotée en bourse pour devenir une entreprise privée.

Dans un communiqué, le CRTC précise mercredi que Sirius XM Canada devra, advenant que la transaction aille de l’avant, contribuer à hauteur de 24 millions $ aux fonds Radio Starmaker Fund, Fonds Radiostar, FACTOR, MUSICACTION ainsi qu’au Fonds canadien de la radio communautaire, soutenant des projets tant en français qu’en anglais.

S’ajoutera à cela une somme discrétionnaire équivalant à 1 % de la valeur de la transaction estimée à 479 millions $, soit 4,79 millions $, qui devra être versée au Fonds de participation à la radiodiffusion. Sirius XM Canada pourrait aussi vouloir proposer une autre alternative au CRTC, a-t-on précisé, en ajoutant que la Société Radio-Canada, l’un des trois actionnaires de Sirius XM Canada, se départira de sa participation dans le cadre de cette transaction.

«En ce qui a trait au talent musical, il est clair que le Canada a de quoi être fier, et il faut continuer de soutenir et d'encourager collectivement les artistes canadiens dans l'industrie de la musique, un domaine en perpétuelle mutation et très concurrentiel», a dit mercredi Jean-Pierre Blais, président et directeur général du CRTC.

«Le CRTC a mis en place des mesures pour garantir un soutien continu des artistes canadiens, et il est très satisfaisant de voir que cela les aide à obtenir une reconnaissance internationale, a-t-il poursuivi. Grâce aux politiques du CRTC, 269 millions $ ont été versés entre 2010 et 2015 pour soutenir le développement et promouvoir la musique ainsi que les créateurs et artistes musicaux canadiens.»

Seul fournisseur de services de radio par satellite au pays, Sirius XM Canada compte quelque 2,7 millions d’abonnés.