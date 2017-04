Six vies sauvées grâce aux organes de Félix Belley

«Je viens d’apprendre à l’instant que mon grand champion Félix Belley vient déjà de sauver la vie de six personnes!»

Ce message, écrit sur la page Facebook de la mère du jeune homme décédé des suites d’un accident de voiture samedi soir à Chicoutimi, a été partagé des centaines de fois depuis sa publication mardi après-midi.

C’est que le jeune conducteur de 17 ans, Félix Belley, avait signé sa carte de don d’organes, ce qui avait permis mardi de sauver pas moins de six vies.

Une lueur d’espoir qui a suscité une avalanche de commentaires soulignant l’extraordinaire portée de ce simple geste à travers un événement qui a eu des conséquences tragiques pour la famille de Félix.

Messages de soutien

«Je suis vraiment fier de lui... Dans tout ce qui arrive de négatif dans la vie, on peut toujours trouver une façon de trouver du positif. On peut toujours aller chercher le bon... Mon fils décède, et là, il a sauvé six vies. La peine, tu ne peux pas passer à côté, mais chacun doit la vivre comme il le veut», a raconté la mère de Félix, Sonia Rhéaume, au cours d’une entrevue téléphonique chargée d’émotions.

À travers les centaines de messages de soutien qu’elle a reçus depuis mardi, Mme Rhéaume a appris que le hasard fait parfois bien les choses. Ces tristes événements surviennent en plein durant la 20e Semaine nationale du don d’organes et de tissus, qui se déroule du 23 au 29 avril.

«C’est spécial... C’est un pur adon... Il va peut-être devenir l’emblème du don d’organes. Je le vois vraiment comme un emblème. J’ai reçu des centaines de messages, et ça n’arrête pas. On ne sait pas jusqu’où ça peut nous mener», a confié la mère visiblement sereine malgré le deuil qui l’afflige.

Funérailles à Jonquière

Le jeune homme de 17 ans s’est éteint dimanche après avoir subi de graves blessures lorsque sa voiture est entrée en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse sur le boulevard Saguenay, samedi soir, à la hauteur de Chocolats Lulu.