Tué pour une dette de 40$

C’est pour une prétendue dette de drogue de 40$ qu’un Montréalais aurait poignardé à mort un autre homme en plein milieu de la rue, a-t-on appris à l’ouverture du procès de l’accusé ce mercredi.

«En toile de fond de cette affaire, il y a des gens qui trafiquent de la drogue, on est loin du cercle littéraire et d’un salon de thé», a expliqué Me Marie-Josée Thériault de la poursuite.

Roody Louis, 35 ans, est accusé du meurtre prémédité de Jaime Bustillo, 48 ans. Le jour du drame, en février 2014, la victime marchait avec sa conjointe lorsqu’un homme a surgi de nulle part pour lui planter un couteau dans la poitrine.

«M. Bustillo est tombé à la renverse, M. Louis a regardé la conjointe et il est parti en courant», a expliqué Me Thériault.

Les deux hommes se connaissaient puisqu’ils trafiquaient tous deux de la drogue, a précisé la poursuite. Et peu avant le drame, une altercation était survenue dans un Tim Hortons, pour 40 $ que la victime devait prétendument à l’accusé.

Ce serait, selon la théorie de la poursuite, ce qui aurait poussé Roody Louis à commettre un meurtre.

«Malgré ce milieu dur, un homme a perdu la vie», a poursuivi Me Thériault.

Aveux

Au cours de ce procès prévu pour plusieurs semaines, la Couronne compte faire entendre de nombreux témoins, dont la conjointe de M. Bustillo. Elle devrait raconter les derniers instants de la victime, qui marchait avec elle la nuit du drame. Et même si elle est depuis décédée, la poursuite va aussi faire entendre un témoignage passé de la conjointe de l’accusé.

«Dans les minutes suivant [la mort de M. Bustillo], M. Louis lui a confessé son crime», a affirmé la poursuite, avant de faire entendre un policier comme premier témoin.

Le procès, devant jury, est présidé par le juge Stephen Hamilton de la Cour supérieure du Québec. Louis est représenté par Mes Alexandra Longueville et Myriam Larose.