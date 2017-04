Un espace réservé aux musulmans dans un cimetière

Cinq cents lots seront réservés pour les citoyens de confession musulmane dans le cimetière Les Jardins Québec, situé Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec.

«La réponse est simple, nous avons l’espace et la volonté de satisfaire une nouvelle clientèle, qui vous le comprendrez a vécu, dernièrement, son lot de souffrance et de deuil», a expliqué Yvan Rodrigue, président et chef des opérations de l’entreprise propriétaire du cimetière, en conférence de presse mercredi.

Il ajoute qu’ils avaient été contactés par le Centre culturel islamique de Québec, avant le drame de l’attentat de Québec, mais qu’ils n’avaient pas réussi à arriver à une entente.

Ils offriront donc une alternative pour la communauté musulmane de la région de la Capitale-Nationale. «Nous voulons offrir un choix aux citoyens de foi musulmane établis dans la région de Québec, afin que ceux-ci n’aient pas à transporter leur défunt dans la région de Montréal ou dans leur pays d’origine», ajoute M. Rodrigue.

Puisque le cimetière en est un non confessionnel et privé, ils n’auront pas à modifier le zonage, selon Yvan Rodrigue

Les leaders musulmans de la région seront consultés afin de connaître leur opinion à propos de l’identification adéquate pour la section musulmane.