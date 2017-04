Une émission spéciale de «La Joute» dès 18h30 sur LCN

Une émission spéciale de La Joute consacrée entièrement à l’enquête de l’UPAC sur Jean Charest et Marc Bibeau sera diffusée ce soir de 18h30 à 20h, sur les ondes de LCN, ainsi que sur tvanouvelles.ca.

Les réactions se sont multipliées au cours des 48 dernières heures dans l’ensemble du Québec à la suite de la publication des informations exclusives obtenues par le Bureau d’enquête de TVA/Journal de Montréal.

Le trio habituel de La Joute va donc tenter d’y voir plus clair en se penchant sur tous les aspects de ce dossier. Paul Larocque, Bernard Drainville et Luc Lavoie seront accompagnés des journalistes Félix Séguin et Jean-Louis Fortin qui ont révélé l’histoire.

Alain Laforest recueillera les commentaires de la classe politique à Québec. Les chroniqueurs Richard Martineau, Antoine Robitaille, Mario Dumont ainsi que la juge à la retraite Nicole Gibeault se joindront également au panel.