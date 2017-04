Une motocycliste perd le contrôle lors d’une poursuite policière

Une motocycliste d’une vingtaine d’années qui était pourchassée par les policiers a perdu le contrôle de son bolide dans une courbe du Rang du Brûlé à Saint-Antoine-sur-Richelieu, en Montérégie.

La jeune femme originaire de Saint-Lin-Laurentides, dans Lanaudière, en a été quitte pour plus de peur que de mal, mais elle devra faire face à la justice pour avoir circulé à très grande vitesse – on parle d’une pointe à 180 km/h – et pour avoir fui les policiers qui l’avaient pris en chasse vers 16 h 30, mercredi, sur l’autoroute 30, à la hauteur de Saint-Roch-de-Richelieu.

«Elle n’a pas subi de blessures apparentes et a signé une promesse de comparaître, a indiqué l’agente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec.

Selon la police, la conductrice n’avait pas le permis approprié pour circuler sur la route. Son permis a d'ailleurs été suspendu.