Villes sanctuaires: «On se voit à la Cour suprême» - Trump

Le président Donald Trump a qualifié de «ridicule» la décision d'un juge américain de suspendre en grande partie l'application d'un décret présidentiel visant à priver de financements fédéraux les collectivités opposées à sa politique anti-immigration, assurant vouloir porter l'affaire devant la Cour suprême.

Il s'agit d'une décision «ridicule. On se voit à la Cour suprême», a tweeté mercredi Donald Trump.

Le juge William Orrick, de la cour fédérale de San Francisco, a pris mardi une injonction temporaire de portée nationale en considérant que les arguments d'avocats représentant San Francisco et le comté californien de Santa Clara étaient valables. Le débat sur le fond aura lieu ultérieurement.

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2017

Out of our very big country, with many choices, does everyone notice that both the "ban" case and now the "sanctuary" case is brought in ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2017

...the Ninth Circuit, which has a terrible record of being overturned (close to 80%). They used to call this "judge shopping!" Messy system. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2017