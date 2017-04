Washington veut ramener la Corée du Nord «sur le chemin du dialogue»

Les États-Unis veulent ramener la Corée du Nord «sur le chemin du dialogue» pour mettre un terme à ses programmes militaires nucléaire et balistique, notamment par le biais de sanctions économiques supplémentaires destinées à faire pression sur Pyongyang, ont indiqué mercredi des ministres américains.

«Nous sommes engagés avec des membres responsables de la communauté internationale pour augmenter la pression sur la Corée du Nord afin de convaincre le régime (de la nécessité) d'une désescalade et de reprendre le chemin du dialogue», ont écrit dans un communiqué le chef du Pentagone, James Mattis, le secrétaire d'État Rex Tillerson, et le directeur du Renseignement américain Dan Coats, à l'issue d'une réunion exceptionnelle à la Maison-Blanche avec les 100 sénateurs américains et le général Joseph Dunford, le plus haut gradé du pays.