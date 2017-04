71% des Québécois soutient la libéralisation de la vente de vin

71 % des Québécois se disent d’accord pour que des commerçants indépendants puissent importer et vendre du vin, sans passer par la Société des alcools du Québec (SAQ), c’est ce que révèle un sondage Léger, commandé par l'Institut économique de Montréal (IEDM).

Le sondage indique également que 84 % se disent d’accord pour que les Québécois aient le droit d’acheter du vin au Canada ou ailleurs, sans passer par la SAQ.

«La libéralisation de la vente de vins et spiritueux est fortement appuyée par les Québécois, et ce peu importe leur âge, sexe ou affiliation politique. Plutôt que de s'enliser encore dans le débat, parfois stérile, de la privatisation de la SAQ, on devrait aller de l'avant dès maintenant avec l'option de la libéralisation, puisque celle-ci fait l'objet d'un large consensus, tout en étant par ailleurs économiquement avantageuse du point de vue de la liberté de commercer et de consommer», analyse Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

En marge de ce sondage, l’IEDM propose un scénario de libéralisation où le gouvernement permettrait à des petits commerçants de vendre librement toutes sortes de vins. Ces cavistes pourraient importer eux-mêmes leurs vins et les vendre en boutique sans avoir à passer par la SAQ ni payer la majoration qui y est associée. Toujours selon ce scénario, l'État autoriserait aussi les détaillants en alimentation à vendre de l'alcool sans restriction, comme le font, par exemple, les épiceries françaises ou américaines.

Le nombre de points de vente des épiceries et autres détaillants en alimentation est évalué à 9440, ce qui est largement plus élevé que les 844 points de vente de la SAQ.

En plus d’exercer une pression sur la baisse des prix, «ce scénario de libéralisation, politiquement réaliste, donnerait une chance à des entrepreneurs québécois de réussir dans ce marché, tout en augmentant le choix de produits disponibles et l'accès à ces produits aux consommateurs», conclut Germain Belzile, chercheur associé à l'IEDM et coauteur de la publication.