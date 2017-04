Affaissement majeur à Rawdon: les travaux de réfection ont débuté

Les travaux visant à réparer la route à la suite de l’affaissement de terrain majeur survenu en début de semaine à Rawdon ont débuté jeudi matin. Le maire de la municipalité espère que les travaux seront complétés d’ici la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

«On commence par les travaux d’égouts et d’aqueduc, a dit le maire Bruno Guilbault. On a peur que ça s’affaisse encore s’il pleut. Alors de cette façon, l’eau de pluie va au moins se rendre au bon endroit au lieu de couler dans le trou.»

L’affaissement du sol, qui n’a heureusement pas eu de conséquences tragiques, forcera tout de même la fermeture de la rue Queen pendant encore plusieurs semaines, voire quelques mois.

Les automobilistes n’auront d’autre choix que de prendre leur mal en patience.

Le maire de Rawdon voudrait bien que le trou béant laissé par l’affaissement soit bouché rapidement, mais il demeure réaliste.

«Tout le monde est prêt, mais ça prend quand même des autorisations, a-t-il dit en entrevue téléphonique. On a des contracteurs qui sont prêts à travailler dès maintenant. Notre plan de match est fait, mais c’est une tâche colossale qu’il reste à accomplir.»

M. Guilbault s’est réjoui de voir la belle collaboration entre les différents partenaires impliqués dans le dossier. «Je suis très heureux de voir que ça avance. On était en mode urgence. Ce qui a été plaisant dans tout ça, c’est de voir la rapidité et la disponibilité de tous les intervenants. Tout le monde s’est parlé et a bien communiqué. C’est rassurant.»

À Rawdon, les citoyens ont décidé de se serrer les coudes pour surmonter les effets néfastes de l’affaissement.

Certains d’entre eux ont même contacté la municipalité pour offrir leur aide. «La terre qu’on va retirer du trou, il faudra trouver un endroit pour la mettre. Il y a un résident qui nous a appelés pour nous dire qu’il avait un grand terrain et que si on voulait, on pouvait aller domper la terre chez lui, a raconté le maire. C’est tripant d’entendre ça, parce que ça montre que les gens veulent aider. Quand tout le monde pousse dans la même direction, c’est très agréable et très encourageant.»

Dans un monde idéal et si les travaux se déroulent comme prévu, Bruno Guilbault souhaite que la rue Queen soit rouverte à la circulation à temps pour les célébrations entourant la fête nationale du Québec, le 24 juin.